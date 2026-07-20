Desportivo de Chaves assegura contratação do defesa Léo Alaba

“O Desportivo de Chaves chegou a acordo com o AVS para a transferência do lateral direito, que passa a integrar o plantel principal para a época 2026/27”, informou a SAD transmontana nas redes sociais.



Natural de Valença, no estado da Baía, Léo Alaba dividiu as últimas épocas entre os brasileiros do Criciúma e do América Mineiro, por empréstimo do AVS, recém-despromovido à segunda divisão do futebol português.



A par da equipa da Vila das Aves, o defesa representou também o Vilafranquense, clube em que se estreou no futebol português, em 2022/23.



Para a nova temporada, o Desportivo de Chaves já tinha assegurado o guarda-redes João Valido (ex-Arouca), o médio Dru Yearwood (ex-Rotherham, Inglaterra) e os avançados André Rodrigues (ex-Marítimo), Wilson Tavares (ex-Atlético da Malveira) e Costinha (ex-Petro de Luanda, Angola).



