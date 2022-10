Desportivo de Chaves `cai` da Taça frente ao Valadares Gaia, do quarto escalão

Vila Nova de Gaia, Porto, 16 out 2022 (Lusa) -- O Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, perdeu hoje no terreno do Valadares Gaia, do quarto escalão, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, por 3-2 após prolongamento.