Desportivo de Chaves e Simon Vukcevic rescindem por mútuo acordo

Lusa 04 Mai, 2017, 18:58 | Futebol Nacional

"O Grupo Desportivo de Chaves agradece a Simon Vukcevic todo o empenho e profissionalismo colocados ao serviço desta sociedade, desejando-lhe as maiores felicidades", lê-se numa nota publicada na página oficial do clube na Internet.



O internacional montenegrino, chegado no início da época, realizou 12 jogos oficiais ao serviço do clube de Trás-os-Montes, o último dos quais em janeiro.



Antes de ingressar no emblema `azul-grená´, o jogador de 30 anos, que representou o Sporting entre as épocas 2007/08 e 2010/11, alinhava pelo ENP, do Chipre.



No currículo, Vukcevic tem passagens por Levadiakos, Karpaty, Blackburns Rovers, Saturn, e Partizan de Belgrado.