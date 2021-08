Desportivo de Chaves garante médio Ricardo Guima ex-Académica

Os transmontanos divulgaram a contratação na sua página oficial no Facebook, acrescentando que Guima já está a trabalhar integrado no plantel.



O centrocampista, com formação no Benfica, Tabueira e UD Oliveirense, esteve na temporada passada emprestado pelos polacos do LKS Lodz à Académica, nos quais fez 32 jogos e apontou dois golos no segundo escalão.



Conta ainda com passagens pelo Sporting B e UD Oliveirense enquanto sénior.



O plantel às ordens de Vítor Campelos tem até ao momento 26 jogadores confirmados, entre eles vários reforços, tendo garantido o médio defensivo Obiora (sem clube), o lateral-esquerdo internacional moçambicano Bruno Langa (ex-Amora), o defesa-central Rúben Pereira (ex-Sanjoanense), o lateral-direito Nuno Campos (ex-Mafra), o defesa-central brasileiro Alexsandro Ribeiro (ex-Amora), o avançado Pedro Ribeiro (ex-Felgueiras), o avançado Patrick Fernandes (ex-Varzim), o médio João Mendes (ex-Estoril), o médio Paulinho (ex-Aimoré, Brasil), o lateral-esquerdo Bruno Teles (ex-Académica) e o avançado Platiny (ex-Feirense).



O Desportivo de Chaves já tinha anunciado a renovação de contrato com o médio Kevin Pina, até à temporada 2023/24, e do guarda-redes Paulo Vítor, para a próxima época.



Também com contrato e que se mantêm da época transata estão os guarda-redes Tomás Igreja, Samu e Ricardo Moura, os defesas João Correia, Luís Rocha e Calasan, os médios Nuno Coelho e João Teixeira e os avançados Juninho, Batxi, Nicolas e Wellington.