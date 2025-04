Desportivo de Chaves mantém acesa luta pela subida

Tiago Reis desfez o ‘nulo’ no marcador, aos 50 minutos, e Rúben Pina ampliou a vantagem já nos descontos, aos 90+1, fechando as contas da partida que marcou o regresso dos transmontanos às vitórias, depois de duas derrotas consecutivas.



O primeiro tempo ficou marcado pelo domínio dos anfitriões, que registaram várias oportunidades flagrantes de golo, tendo faltado pontaria e algum critério nas finalizações. Apesar do perigo criado na área algarvia, os transmontanos foram concedendo espaço aos visitantes, que também conseguiram ameaçar a baliza de Vozinha.



Já nos descontos, após análise das imagens do videoárbitro (VAR), o árbitro assinalou grande penalidade a favor do Desportivo de Chaves, mas Rúben Pina acertou em cheio na barra da baliza algarvia.



Depois da ‘tempestade’, veio a ‘bonança’: logo aos 50 minutos, Pedro Pinho serviu estrategicamente Tiago Reis que, à entrada da área, rematou a contar (1-0).



Desfeito o ‘nulo’, os algarvios tentaram responder com os ‘trunfos’ do banco, mas Vozinha garantiu a inviolabilidade das redes transmontanas, enquanto Rúben Pina venceu o ‘um para um’ com Vinicus e assinou o segundo dos anfitriões já na compensação.



Na luta pela subida à I Liga, o Desportivo de Chaves ocupa, agora, o quarto lugar da tabela, com 47 pontos, os mesmos do Alverca, que visita o Vizela, segundo classificado, no domingo. O Portimonense permanece na 14.ª posição, com 30.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Portimonense, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Tiago Reis, 50 minutos.



2-0, Rúben Pina, 90+1.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça (Tiago Almeida, 73), Vasco Fernandes, Bruno Rodrigues, Kiko (Morim, 80), Tiba (Júnior Pius, 73), Pedro Pinho, Rúben Pina, André Ricardo (Ktatau, 65), Wellington (Soro, 65) e Tiago Reis.



(Suplentes: Rodrigo, Sanca, Ktatau, Tiago Almeida, Soro, Platiny, Júnior Pius, Morim e Paul Ayongo).



Treinador: Marco Alves.



- Portimonense: Vinicius, Alemão, Grolli (Elijah, 72), Yuki, Heitor, Diaby (Paulo Vitor, 52), Hector, Keffel (João Neto, 86), Camilo Durán (Ruan, 86), Tamble e Dânio (Varela, 52).



(Suplentes: Maycon Cleiton, Paulo Vitor, Ruan, João Neto, Varela, Diogo Ferreira, Alegría, Malcolm e Elijah).



Treinador: Ricardo Pessoa.



Árbitro: Flávio Jesus (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Carraça (20) e Hector (49).



Assistência: 1.362 espetadores.