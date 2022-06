Desportivo de Chaves mantém João Teixeira, João Correia e Obiora para regresso à I Liga

O emblema transmontano, que regressa ao principal escalão do futebol português após três épocas arredado, divulgou através das suas redes sociais as renovações.



Uma das figuras da temporada passada, o médio João Teixeira acertou a renovação de contrato com os flavienses, clube que representa desde a temporada 2018/2019.



Com 99 partidas oficiais ao serviço do conjunto de Trás-os-Montes, 32 na época passada, com oito golos, Teixeira, de 28 anos, regressa ao principal escalão onde já jogou ao serviço do Benfica, onde fez a sua formação, e de Vitoria de Guimarães, Vitoria de Setúbal e Desportivo de Chaves.



Também o lateral direito João Correia renovou contrato com os flavienses e irá fazer a sua estreia na I Liga depois de duas épocas e meia no clube, no segundo escalão.



O ala, de 25 anos, fez 29 partidas e três golos sendo também uma das figuras da subida de divisão. Enquanto sénior representou o Pinhalnovense e o Vitória de Guimarães.



O médio defensivo nigeriano Obiora, de 30 anos, também vai continuar a vestir 'azul-grená' depois de 27 jogos oficiais na época transata.



O internacional pela Nigéria chegou a Trás-os-Montes depois de uma época sem competir, tendo representado em Portugal também o Boavista e Académica. Soma ainda passagens por clubes como o Inter de Milão ou Parma, em Itália, Córdoba, em Espanha, Cluj, na Roménia, ou Levadiakos FC, da Grécia.



O Desportivo de Chaves já tinha anunciado a renovação de contrato com o técnico Vítor Campelos, que liderou a equipa rumo à subida e com o médio João Mendes, de 27 anos, que realizou 26 partidas, apontando três golos.



Os exames médicos do plantel vão decorrer em 28, 29 e 30 de junho, sendo que o primeiro treino está agendado para 01 de julho.



A pré-temporada dos transmontanos irá decorrer em Chaves, no distrito de Vila Real, com o plantel a utilizar o relvado principal do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira e o relvado do Complexo Desportivo Francisco Carvalho.



O plantel também poderá utilizar o relvado do Complexo Desportivo de Vila Pouca de Aguiar, no mesmo distrito, durante a pré-temporada.



Os flavienses asseguraram a subida de divisão na época 2021/2022 na derradeira tentativa, após terminarem no terceiro lugar da II Liga, ao eliminarem o Moreirense, antepenúltimo da I Liga, no 'play-off' de acesso ao principal escalão.



Esta é a quarta subida ao principal escalão do futebol português para o Desportivo de Chaves: a primeira ocorreu na época 1984/1985, seguindo-se uma segunda, na temporada de 1993/1994 e a penúltima, em 2015/2016.



Em 16 participações no escalão principal, os transmontanos atingiram a glória na década de 1980, quando, na temporada 1986/1987, atingiram o quinto lugar e a qualificação inédita para a antiga Taça UEFA na época seguinte.



Em 1989/1990, seguiu-se novo quinto lugar, repetindo a melhor classificação entre os 'grandes'.