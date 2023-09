Desportivo de Chaves quer `carimbar` primeira vitória da época na visita a Arouca

Depois de ter somado o primeiro ponto da edição 2023/24 da I Liga frente ao Estrela da Amadora (2-2), o Desportivo de Chaves quer agora ‘carimbar’ o primeiro triunfo no domingo, no Estádio Municipal de Arouca.



“Sinto o grupo muito focado, muito confiante. Teremos de ser organizados, competitivos, solidários dentro do campo, ter a coragem necessária com bola para criar perigo com um objetivo: sair de Arouca com a primeira vitória”, vincou Moreno, na conferência de antevisão à partida.



O técnico vimaranense disse acreditar que a tarefa não será fácil, reconhecendo qualidades no adversário, mas garantiu que o plantel não irá baixar os braços.



“É uma equipa difícil, que se preparou para estar nas competições europeias, que este ano já deu provas de ser muito difícil de bater. Recordo que empatou no Estádio do Dragão [1-1], mas nós queremos a primeira vitória no campeonato amanhã [domingo]. Foi para isto que trabalhámos”, reiterou.



Para esta tarefa, Moreno volta a não poder contar com os lesionados Rúben Lameiras, Cafú Phete e Abass.



Num balanço dos nove dias de trabalho com o plantel transmontano, revelou que a adaptação foi “muito fácil” e confessou sentir-se “em casa”, mas focado em ultrapassar a recente maré de desaires do clube, que tem cinco derrotas e um empate na I Liga e já foi eliminada da Taça da Liga.



“Sinto-me em casa, sinceramente. É muito pouco tempo, mas tive uma adaptação muito fácil, porque é muito fácil trabalhar com este tipo de pessoas. É realmente muito bom trabalharmos cá, neste clube, nesta zona transmontana, mas agora é focarmo-nos no trabalho e começar a amealhar pontos”, concluiu.



O Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado, com um ponto, visita o Arouca, em 12.º lugar, com seis, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Arouca, em encontro que será arbitrado por Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.