Desportivo de Chaves quer contrariar a lógica e surpreender na receção ao Benfica

Lusa Comentários 26 Set, 2018, 15:56 / atualizado em 26 Set, 2018, 16:22 | Futebol Nacional

"Não acredito que haja facilidades para o Benfica, pois queremos fazer um bom resultado e estamos preparados", garantiu o técnico dos 'transmontanos' na antevisão ao encontro que se realiza na quinta-feira, às 20:15, em Chaves.



O treinador realçou que o emblema de Trás-os-Montes tem "hipóteses de fazer um bom jogo e dificultar o favoritismo do Benfica", mas pretende que os seus jogadores "tirem proveito das características que têm vindo a evidenciar", como a forma de estar em campo e a ideia de jogo.



"O nosso arranque não foi o que queríamos, mas a equipa tomou uma posição de assumir o seu 'ADN', o que também foi importante para conseguir os resultados recentes", lembrou.



A formação 'azul-grená' está há dois jogos sem perder, depois do empate (1-1) no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, para a primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga, e a vitória por 2-1 no Estádio do Bessa, na deslocação ao Boavista para a quinta jornada do escalão máximo do futebol português.



Sentindo que o seu grupo de trabalho está "mais maduro e capaz de entender os momentos de jogo", Daniel Ramos quer "contrariar o adversário" e procurar também criar oportunidades e fazer golos.



Pela frente o Desportivo de Chaves vai enfrentar um Benfica com "um poderio enorme".



"Podia fazer uma lista enorme, mas basta dizer que o treinador está há vários anos na equipa, o plantel se conhece bem e tem rotinas bem definidas, vem de um passado recente positivo, com a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões", analisou.



Daniel Ramos considera ainda que se dá "pouco relevo" às transições dos 'encarnados', e o "obrigar ao erro", que considera ser algumas das armas da equipa orientada por Rui Vitória.



Questionado sobre as possíveis 'baixas' na equipa de Lisboa, como dos avançados Jonas e João Félix, o técnico dos 'flavienses' realçou que "a valia das equipas é terem suplentes que deem continuidade ao rendimento da equipa".



"Se tirarem cinco jogadores do onze habitual à nossa equipa, isso vai-se notar, mas no Benfica não", sustentou.



O treinador do clube 'flaviense' comentou ainda o fim da carreira do defesa brasileiro Luisão, após 16 temporadas ao serviço do Benfica, destacando o capitão dos 'benfiquistas' como um "grande profissional".



"Durante todos estes anos elevou ao máximo o nosso campeonato e dignificou uma grande instituição como o Benfica, e, por isso, o nosso grupo de trabalho não podia deixar de lembrar a enorme carreira que teve", atirou Daniel Ramos.



O Benfica, um dos líderes da I Liga, com os mesmos 13 pontos que o Sporting de Braga, visita quinta-feira, às 20:15, o Desportivo de Chaves, 10º classificado com seis pontos, em jogo da sexta jornada que se realiza no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.