Desportivo de Chaves quer responder a goleada expressiva com vitória em Barcelos

Depois de uma derrota expressiva frente ao Arouca (1-5), em Trás-os-Montes, o agora lanterna-vermelha Desportivo de Chaves viaja até Barcelos para defrontar o Gil Vicente, nono classificado, encontro que Moreno antevê difícil.



Mas, na conferência de antevisão à partida, o técnico assegurou que os flavienses “têm condições para dar resposta” e espera que a equipa reaja com outra eficácia.



“Foi uma derrota pesada, com números pesados, mas as incidências fazem-nos perceber que não fizemos tudo mal. Se me dissessem que no jogo de amanhã [segunda-feira] iríamos ter as mesmas oportunidades que tivemos no jogo com o Arouca, já ficaria satisfeito. É importante olharmos para a frente, [para] o jogo que temos em Barcelos, [contra] um adversário difícil, mas queremos dar uma resposta, essencialmente a nós próprios, e perceber que valemos muito mais do que aquilo que fizemos na última jornada”, frisou Moreno.



Na visita ao Minho, os transmontanos vão reencontrar o antigo ‘timoneiro’ Vítor Campelos - “conhece bem o Desportivo de Chaves, aquilo que os atletas valem, a nível individual” -, ao ‘leme’ de um adversário “com muita qualidade”.



“É um Gil Vicente que me parece com muita qualidade, qualidade individual, com atletas muito, muito interessantes na frente, com boa qualidade técnica, que ultimamente não tem jogado com um ‘nove’ fixo, um ‘nove’ mais móvel, e isso pode criar alguma indefinição nas equipas que defendem. Nas costas desse número ‘nove’, tem atletas muito interessantes, os médios, Fujimoto e Pedro Tiba, atletas muito bons tecnicamente”, vincou Moreno.



O treinador garantiu, porém, que a equipa está identificada e preparada para responder a estas adversidades, relembrando a importância de somar pontos.



“O que queremos é dar uma resposta àquilo que foi o último jogo [frente ao Arouca], isso é muito importante, e ganhar, porque precisamos de pontos”, reiterou.



Para esta tarefa, o técnico vimaranense não poderá contar com os lesionados Cafú Phete e Bruno Rodrigues, enquanto Sandro Cruz e Héctor Hernández estão, por agora, em dúvida.



Quanto às contas do campeonato, Moreno disse que “a dificuldade” do emblema ‘azul-grená’ tem sido conseguir chegar à vitória, mas quis deixar claro que a equipa só depende de si para conseguir o objetivo da manutenção.



“Sabemos o lugar em que estamos, sabemos a diferença pontual que há para as equipas da frente, mas dependemos só de nós. Portanto, temos de fazer o nosso [trabalho] bem e ganhar, ganhar em Barcelos, porque é realmente importante e acredito que nos [vai fazer] chegar perto desses adversários que estão ali todos juntos”, concluiu.



O Desportivo de Chaves visita o Gil Vicente, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, em encontro da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.