Desportivo de Chaves sancionado com dois jogos à porta fechada pelo Conselho de Disciplina

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje as sanções aplicadas à SAD do Desportivo de Chaves e a alguns elementos do Estoril Praia na sequência do processo disciplinar aos incidentes ocorridos em Trás-os-Montes.

A SAD do Desportivo de Chaves, conjunto despromovido à II Liga portuguesa de futebol, foi condenada pela prática de duas infrações disciplinares, "com a sanção de multa no valor de 5.610 euros e ainda na sanção de realização de dois jogos à porta fechada", divulgou hoje o CD.

Os factos remontam à partida referente à 30.ª jornada da época 2023/2024, a contar para a I Liga portuguesa de futebol, que colocou frente a frente Desportivo de Chaves e Estoril Praia, e que ficou marcada por uma invasão de campo, além de agressões entre adeptos transmontanos e jogadores da equipa da `linha` no período de compensação.

No comunicado hoje divulgado, a CD propõe o arquivamento do processo dos estorilenses Pedro Álvaro e Marcelo Carné, envolvidos nos confrontos e expulsos após serem admoestados com o cartão vermelho direto nos descontos.

Em sentido inverso, foi deduzida acusação contra o defesa Tiago Araújo, que cumprirá um jogo de suspensão, a par do pagamento de uma multa no valor de 505 euros.

O técnico Vasco Seabra foi condenado ao pagamento de uma coima no valor de 130 euros, enquanto o adjunto Nuno Diogo terá de cumprir um jogo de suspensão, a par do pagamento de 500 euros de multa.

O médico André Paquete de Oliveira foi sancionado com 20 dias de suspensão e, acessoriamente, com uma coima no valor de 1.260 euros, enquanto António Nobre, diretor de marketing dos `canarinhos`, foi multado em 210 euros.