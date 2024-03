Desportivo de Chaves vence Moreirense em jogo particular

O Desportivo de Chaves venceu hoje o Moreirense, por 2-1, em jogo particular entre as duas equipas da I Liga de futebol, disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O emblema flaviense adiantou-se no marcador aos 19 minutos, com um remate certeiro de Ygor Nogueira, vantagem consolidada pouco depois por Kelechi, aos 24.



Ainda na primeira parte, Fabinho reduziu, aos 40, apontando o único golo da equipa comandada pelo transmontano Rui Borges, que encerrou as contas do embate.



O Desportivo de Chaves volta a competir em 29 de março, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, enquanto o Moreirense vai defrontar o rival concelhio Vitória de Guimarães, no sábado, 30 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, para a 27.ª jornada da I Liga.