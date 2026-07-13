Detidos dos No Name Boys ficam em prisão preventiva

Em comunicado, a PSP explicou que os detidos foram presentes a primeiro interrogatório, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a todos os elementos da claque No Name Boys.



Em causa estão suspeitas dos crimes de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física qualificada, participação em rixa e danos qualificados antes de um jogo de futsal entre o Sporting e o Benfica.



Os 10 suspeitos foram detidos no dia 09 de julho pela PSP na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da operação KICKOFF, durante a qual foram ainda cumpridos 11 mandados de busca domiciliária para recolha de prova.



O caso aconteceu quando o grupo se dirigiu, fora do cordão policial, às instalações da claque sportinguista Juve Leo, no Estádio José Alvalade, tendo, alegadamente, acabado por agredir um adepto leonino, precisou o comissário Tiago Costa, da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa à Lusa.



A rixa resultou na detenção pela PSP de 124 adeptos dos dois clubes, libertados no dia seguinte e sujeitos a termo de identidade e residência.