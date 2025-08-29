Diego Duarte aponta ao triunfo do AVS diante do Famalicão

“Estivemos melhor animicamente e, mesmo querendo vencer, conseguimos pontuar em casa de uma boa equipa”, disse Duarte aos jornalistas.



O avançado, de 23 anos, estreou-se a titular no último jogo, marcou um dos golos do empate 2-2 em Braga e foi eleito homem do jogo pelos adeptos do AVS. “O golo teve um significado muito grande nesta aventura europeia. No final, recebi muitos telefonemas da família, da mulher e dos amigos que torcem por mim”, confessou.



Diego Duarte não fixou metas de golos, defendendo que o mais importante é trabalhar para jogar e assim aproximar-se da baliza adversária. “O jogo em Portugal é diferente, mais intenso, e só quero continuar a trabalhar forte para ser opção”, acrescentou.



O paraguaio destacou os efeitos positivos do ponto somado, assegurando que “o grupo está melhor depois do empate” e que “a equipa está a soltar-se mais”, esperando que esta evolução se mantenha frente ao Famalicão.



“Precisamos dos três pontos em casa. O Famalicão é forte, muito físico, mas esperamos jogar bem e obter um resultado positivo”, concluiu.



Na tabela, o AVS é 14.º, com um ponto, enquanto o Famalicão ocupa o quinto lugar, com sete. O jogo realiza-se sábado, às 18:00, no estádio do Clube Desportivo das Aves, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.



