Diego Duarte reforça ataque do AVS

O jogador, de 23 anos, disse estar “satisfeito” pela oportunidade de jogar pela primeira vez fora do seu país, definindo-se como um “avançado forte e intenso”, com capacidade goleadora.



“Estou muito feliz por esta oportunidade de jogar pela primeira vez fora do Paraguai, e poder estrear-me na Europa, num clube onde fui bem recebido. Apesar de o grupo ser ainda reduzido, penso que podemos fazer um bom campeonato”, disse Diego Duarte, citado pelo emblema nortenho.



A chegada do avançado, que no AVS terá a concorrência direta do quarentão Nenê, surge no dia em que o extremo Mercado regressou de férias, após compromissos com a seleção equatoriana.