Diogo Casimiro, do Sporting de Braga B, interrompe carreira devido a linfoma

"O jogador de 22 anos encontra-se com um problema oncológico, depois de lhe ter sido diagnosticado um linfoma", revelou o Sporting de Braga no seu sítio oficial, acrescentando que o lateral-direito, que "integra a equipa B, vai interromper a sua carreira por tempo indeterminado".



O Sporting de Braga manifestou "total solidariedade" com Diogo Casimiro, "prometendo não medir esforços nesta batalha que é de todos", "porque nenhum guerreiro trava batalhas sozinho", pode ler-se.



Natural de Oliveira de Azeméis, Diogo Casimiro começou a carreira na UD Oliveirense, mas cedo se transferiu para o FC Porto, clube ao qual esteve ligado durante nove temporadas e cumpriu praticamente toda a formação.



No primeiro ano de sénior, foi para o Freamunde e, na época seguinte, em 2018/19, rumou a Braga, onde tem alinhado pelos sub-23 e, sobretudo, pela equipa B.



Esta época, participou em oito jogos pela equipa secundária do Sporting de Braga, líder isolada da série A do Campeonato de Portugal, sete deles como titular.