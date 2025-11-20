Diogo Costa quer ser "o mais competitivo possível" após a pausa para as seleções

Diogo Costa foi o titular na baliza da seleção das 'quinas' no decisivo encontro que resultou em goleada histórica diante da Arménia (9-1) e que teve o simbolismo de se disputar no Estádio do Dragão, um recinto que Diogo Costa considera 'casa'.



"Conseguimos a qualificação para o nosso país e, obviamente, estou muito feliz. Ainda para mais ter sido no Estádio do Dragão, na nossa casa, no aniversário do estádio. (...) Como portista desde que nasci, é sempre uma alegria enorme, foi um dia especial", expressou, em declarações proferidas aos meios do clube e reproduzidas no sítio oficial do FC Porto na internet.



No dia em que regressou às sessões de trabalho com o técnico Francesco Farioli, o guarda-redes destacou a necessidade de retomar o foco no clube após a paragem para os jogos de seleções.



"Agora vamos mudar novamente o 'chip' para o clube. Temos muitas batalhas pela frente e queremos ser o mais competitivos possível e mostrar o nosso ADN durante esta caminhada. (...) Quero trazer as energias boas da seleção para o FC Porto e transmiti-las a todos os meus companheiros", analisou, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



Além de Diogo Costa, voltaram hoje aos treinos os internacionais Jakub Kiwior (Polónia), Samu (Espanha), Victor Froholdt (Dinamarca), Deniz Gül (Turquia), Eustáquio (Canadá), Zaidu (Nigéria), Dominik Prpić (Croácia sub-21), Martim Fernandes e Rodrigo Mora (Portugal sub-21).



Já Pablo Rosario, que representou a seleção da República Dominicana, apenas se juntará aos colegas na sexta-feira.



De fora continuam os defesas-centrais Jan Bednarek, que fez trabalho de ginásio, e Nehuén Pérez, que atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total do tendão de Aquiles, enquanto o avançado Luuk de Jong permanece em regime de treino integrado condicionado.



O FC Porto prosseguiu hoje a preparação para a receção ao Sintrense, do Campeonato de Portugal, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, marcado para sábado, às 20:15, retomando os treinos na sexta-feira.

