Diogo Pinto reforça Casa Pia oriundo do Estrela da Amadora

Os "gansos", que garantiram a subida direta à elite do futebol português, 83 anos após a primeira e derradeira presença no principal escalão, confirmaram o centrocampista, através de um vídeo publicado nas redes sociais da equipa lisboeta, de Pina Manique.



Já o Estrela da Amadora agradeceu a Diogo Pinto por “um ano que fica para a história”, publicando algumas palavras de despedida do futebolista: “Quero deixar uma palavra de agradecimento especial à estrutura do Estrela por ter acreditado no meu potencial quando me contrataram na época passada, à equipa técnica, a todos os companheiros de equipa, por me levarem aos meus limites em todos os treinos e em todos os jogos”.



“Aos adeptos estrelistas obrigado pelo apoio incansável que recebi desde o momento que assinei pelo Estrela. Vocês são, sem dúvida nenhuma, muito especiais. Obrigado por tudo Estrela, esta época vai ficar marcada para sempre no meu coração”, concluiu.



Diogo Pinto, de 22 anos, ingressou nos amadorenses no início da época passada, tendo apontado 14 golos em 34 partidas, depois de uma curta passagem pelo Vilafranquense e pelos italianos do Potenza, ambos por empréstimo do Ascoli, clube pelo qual assinou depois de sair das equipas secundárias do Benfica. Na formação, o jogador passou por União de Tomar, Sporting, União de Leiria e terminou essa fase ao serviço das "águias".