Diogo Salomão deseja trazer “algo de novo” ao futebol do Santa Clara

"Eu vou tentar aproveitar e pôr em prática tudo aquilo que são as minhas qualidades, o meu forte em prol da equipa e espero com isso trazer algo de novo também ao jogo, àquilo que é o futebol do Santa Clara", afirmou o reforço dos açorianos.



Diogo Salomão, ex-jogador do Sporting, chega ao Santa Clara proveniente do Steaua de Bucareste (FCSB), da Roménia, e após passagens pelo Al-Hazm (da Arábia Saudita), do Dínamo de Bucareste (da Roménia), pelos espanhóis do Maiorca e do Deportivo da Corunha.



O jogador de 31 anos frisou que tinha "vontade de regressar" a Portugal, onde, além dos ‘leões', representou o Real e o Casa Pia, salientando que foi "bastante fácil" aceitar a proposta do Santa Clara.



"Acho que todo o processo [da transferência] deu-se em menos de um dia. Foi tudo acertado rapidamente entre o meu agente e os diretores do clube e essa também era a minha vontade de regressar [a Portugal]. Assim, quando surgiu a oportunidade agarrei logo", afirmou.



O médio de vocação ofensiva destacou que espera "aproveitar o futebol", depois de nos últimos meses ter estado "sem disputar muitos minutos".



"Aproveitar o futebol, poder demonstrar dentro de campo e corresponder às expectativas de toda a gente que depositou confiança em mim", realçou.



Diogo Salomão afirmou estar "100% apto" para entrar na equipa, apesar de reconhecer que ainda se está a adaptar ao novo clube.



"Tudo isto é um processo de adaptação ao nível inicial, em que estou me adaptar aquilo que é a realidade do clube, as tradições, a forma de trabalhar do clube e quero estar presente em campo, digamos assim, o mais rápido possível", disse.



O jogador foi apresentando juntamente com Pierre Sagna, que também chegou à equipa de João Henriques neste mercado de inverno, após ter rescindido com os gregos do Panetolikos e depois de ter representado as cores do Belenenses, Moreirense, Desportivo de Chaves e do Valenciennes da França.



O lateral-direito de 29 anos relevou que "sentia saudades de Portugal", pelo aceitou "logo" proposta do Santa Clara.



Sagna disse esperar "fazer o máximo de jogos possíveis" para ajudar o clube a "atingir os seus objetivos", revelando que gostou "muito" de assistir ao último jogo do Santa Clara (vitória por 2-1 frente ao Paços de Ferreira).



"Vi o jogo e gostei muito. Uma equipa com muita garra, gosto muito disso. Acho que vamos conseguir os nossos objetivos", afirmou.



O Santa Clara, que soma duas vitórias consecutivas para o campeonato (frente a Famalicão e Paços de Ferreira), é o atual 11.º classificado da I Liga, com 23 pontos, e vai defrontar o Belenenses SAD no próximo sábado, às 15:30, no Jamor, a contar para 20.ª jornada.