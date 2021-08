Diogo Salomão regressa ao Estrela da Amadora

“Depois de uma carreira da Amadora para o mundo, Diogo Salomão volta à sua cidade e ao seu clube”, escreveu o Estrela na sua página oficial da rede social Facebook, juntamente com um vídeo em que o extremo de 32 anos aparece vestido com camisola do clube.



Salomão, que passou as duas últimas temporadas no Santa Clara, fez a sua formação no Estrela da Amadora, tendo depois passado por Damaiense e Casa Pia, clube no qual iniciou a sua carreira profissional.



Depois de ter dado nas vistas no Real Massamá, o extremo foi contratado pelo Sporting, mas acabou por passar uma só época em Alvalade, tendo depois somado empréstimos sucessivos do Deportivo da Corunha.



Já depois de ter representado o Maiorca, Salomão rumou à Roménia, primeiro para defender as cores do Dinamo Bucareste e, depois, do Steaua Bucareste, tendo pelo meio vivido uma passagem rápida pela Arábia Saudita.