Diogo Salomão. Sporting é pequeno para Bruno Fernandes

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Ago, 2019, 12:24 / atualizado em 28 Ago, 2019, 12:24 | Futebol Nacional

O avançado, ao serviço do Steaua de Bucareste, está em Portugal para alinhar pela equipa romena frente ao Vitória de Guimarães, na quinta-feira em jogo dos “play-offs” da Liga Europa.



O jogador de 30 anos confidenciou, ao jornalista Fernando Eurico, que em sua opinião o Sporting começa a ser pequeno para albergar o talento de Bruno Fernandes numa altura em que o jogador surge todos os dias apontado aos mais variados clubes estrangeiros.















O ex-“leão” que também já representou o Casa Pia, Real de Massamá, Sporting, Maiorca e Dínamo de Bucareste, está entusiasmado com o início de campeonato da equipa de Alvalade e pede o apoio dos adeptos.O futebolista recua no tempo e, mesmo elogiando o clube de Alvalade, entende que outras histórias podiam ter sido escritas se houvesse uma aposta mais forte nos jovens.Diogo Salomão é jogador do Steaua. Está em Portugal convocado para o jogo decisivo de quinta-feira com o Vitória de Guimarães, da 2.ª mão do “play-off” da Liga Europa, e considera que jogar no estádio D. Afonso Henriques é tarefa espinhosa sobretudo num altura em que o dia-a-dia no grande clube da capital romena está longe de ser fácil, com a equipa no penúltimo lugar da Liga, um treinador com poucos dias de clube e um dono problemático.