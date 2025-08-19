Diogo Spencer reforça AVS por empréstimo do Benfica até final da época

“O AVS Futebol SAD informa que chegou a acordo para a cedência temporária de Diogo Spencer, até ao final da época. O defesa direito, de 21 anos, chega proveniente do SL Benfica”, pode ler-se na nota partilhada nas redes sociais.



Diogo Spencer, que conquistou a UEFA Youth League pelo Benfica e se estreou pela equipa principal em abril de 2024, disse estar “preparado” e com “vontade de ajudar”.



“A I Liga é muito competitiva e é disso que eu preciso. Quero fazer muitos jogos para ajudar a equipa e a mim próprio, também. Estou preparado e vou trabalhar todos os dias nesse sentido”, disse o novo reforço do AVS, onde vai reencontrar Gustavo Mendonça, seu antigo colega na formação do Benfica.



O defesa direito apresenta-se aos adeptos como “um jogador rápido e tecnicista”, prometendo “dar tudo” pelo clube.



“Vou ter muita determinação e acredito que vamos ser muito felizes”, concluiu Diogo Spencer, o 12.º reforço assegurado pelo AVS na presente época, já com duas jornadas da I Liga disputadas.



