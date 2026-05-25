Diogo Travassos assina por cinco temporadas com o Sporting de Braga

O Sporting de Braga vai pagar 5,5 milhões de euros (por 100 por cento do passe) aos `leões`, assinando um contrato com o jogador até 2030/31. A este valor, poderá ainda acrescer um milhão de euros mediante objetivos coletivos (50 por cento) e individuais (50 por cento), preservando o Sporting 15 por cento de uma mais-valia sobre uma futura transferência.

O internacional sub-21 fica blindado por uma cláusula de rescisão fixada em 40 milhões de euros.

Diogo Travassos, de 22 anos, fez toda a formação no Sporting, tendo jogado no Moreirense e no Estrela da Amadora nas duas últimas temporadas, emprestado pelo clube `leonino`.

Destro e polivalente, Diogo Travassos pode ser solução para os corredores defensivos e atacantes dos bracarenses.

O custo com a compensação por formação e mecanismo de solidariedade devido a terceiros será suportado por ambas as sociedades desportivas, na proporção de 50 por cento cada, sendo que a parte devida ao Sporting está incluída nas contrapartidas acima referidas, refere ainda o Sporting de Braga.