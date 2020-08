Direção da AF de Setúbal "atenta" à reprovação da Liga ao Vitória

"A direção da AFS, que esteve, está e estará, sempre, ao lado dos seus emblemas filiados, manifesta solidariedade institucional para com o Vitória Futebol Clube, na certeza de que se manterá, institucionalmente, atenta e colaborativa”, lê-se no comunicado publicado hoje no sítio oficial do organismo.



No mesmo documento, a Associação setubalense vinca a importância do Vitória de Setúbal, “um dos emblemas filiados no prestigiado universo associativo da AF Setúbal”.



“O Vitória FC-SAD é a extensão umbilical do Vitória FC, emblema que sustenta, vai fazer em novembro próximo, 110 anos de história, em nome do futebol de toda uma cidade, referência da região e cujas cores têm estado representadas, na maioria dos anos da sua existência, no patamar mais alto do futebol português, não encontrando, nesse lugar, semelhante registo no seio do nosso universo associativo”, lê-se.



Apesar da tomada de posição, a AFS sublinha que respeita todas as entidades que regem o futebol nacional.



“A direção da Associação de Futebol de Setúbal reafirma, sem quaisquer reservas, o respeito institucional para com todas as entidades reconhecidas do nosso futebol, tal como o âmbito das respetivas atuações”, refere.



Além do Vitória de Setúbal, a LPFP excluiu também das provas profissionais o Desportivo das Aves, que tinha sido despromovido à II Liga, depois de ter terminado a I Liga na 18.ª e última posição, enquanto os setubalenses tinham assegurado a permanência, ao acabarem a prova no 16.º posto.



A Liga de clubes convidou o Portimonense, que tinha sido 17.º posicionado e despromovido, a manter-se na I Liga e o Cova da Piedade e o Casa Pia a manterem-se na II Liga, depois de terem sido despromovidos administrativamente, com o cancelamento do segundo escalão, devido à covid-19.