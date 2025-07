Direção da Liga de clubes tomou posse

Depois de um impasse provocado pelos votos dos "grandes" em três clubes diferentes – com o Sporting de Braga excluído por já ter integrado um elenco no presente mandato –, o emblema ribatejano, que regressou à I Liga após 21 anos, foi o eleito para essa vaga.



Na cerimónia conduzida pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) da LPFP, António Saraiva, na sede do organismo, no Porto, o Alverca foi empossado, juntamente com Sporting, Benfica, FC Porto e Vitória de Guimarães, como representantes da I Liga, Feirense, Leixões e Marítimo, da II Liga.



Reinaldo Teixeira, que foi eleito para o período remanescente do mandato iniciado por Pedro Proença, é o líder da direção, que conta ainda com Rui Pereira Caeiro, que foi cooptado para diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e representa o organismo que tutela a modalidade na LPFP, estrutura na qual foi diretor executivo, já depois de ter sido vice-presidente do Sporting, durante a presidência de Bruno de Carvalho.



Em 2024/25, além de Proença, integrava a direção da LPFP José Couceiro, como representante da FPF, juntamente com os representantes de Sporting, Benfica, FC Porto, Rio Ave e Casa Pia, do principal escalão, e Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira e Vizela, do segundo.



De acordo com a LPFP, a primeira reunião de direção decorreu quinta-feira, quando foram abordadas “as prioridades estratégicas para a nova época”.



“Em conjunto com os diretores executivos André Mosqueira do Amaral, Susana da Silva Curto, Paulo Costa e Paulo de Mariz Rozeira, a LPFP prepara-se, assim, para enfrentar os desafios do novo mandato, com especial destaque para a centralização dos direitos audiovisuais, eixo central da transformação estrutural em curso no futebol profissional”, destaca ainda o organismo responsável pelas competições profissionais.



A estrutura liderada por Reinaldo Teixeira deu ainda conta de que brevemente vai empossar o conselho de administração da Fundação do Futebol, que será constituído pelos antigos futebolistas Beto Pimparel, Nelson Pereira e João Tomás.