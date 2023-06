Direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprova Orçamento para 2023/24

A direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovou hoje, por unanimidade, o Plano de Atividades e o Orçamento para 2023/24, o primeiro que abrange o grupo empresarial e as contas do organismo em conjunto.