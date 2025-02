Diretor desportivo Rafael Bracali deixa Boavista

Numa nota publicada no seu sítio oficial na Internet, os "axadrezados" deram conta da saída por mútuo acordo do brasileiro, de 43 anos, que tinha iniciado funções diretivas em julho de 2023, praticamente dois meses depois de ter encerrado a carreira de jogador.



Fonte do Boavista disse à agência Lusa que ninguém ocupará a vaga de Rafael Bracali, com a pasta do futebol profissional a ser assumida pelo presidente da SAD, Fary Faye, cuja nomeação para administrador tinha acontecido na mesma altura em que o antigo guarda-redes brasileiro rendeu o ex-avançado senegalês no cargo de diretor desportivo.



Bracali disputou 89 jogos pelo Boavista entre 2018 e 2023, mas também representou o Nacional (2006-2011), o FC Porto (2011-2013), pelo qual venceu um título de campeão nacional, antes de ter sido emprestado à Olhanense (2012/13), e ao Arouca (2015-2018).



Mudanças na equipa técnica



Além da saída do diretor desportivo, os "axadrezados" promoveram mudanças na equipa técnica, uma semana depois da chegada do treinador angolano Lito Vidigal, que voltou ao clube pouco mais de cinco anos depois para suceder ao italiano Cristiano Bacci.



Os adjuntos Luís Miguel e Carlos Miguel e o preparador físico Ricardo Carvalho iniciaram funções, ao passo que o italiano Ferruccio Bonvini saiu, tal como Ricardo Paiva, antigo coordenador da formação de clube e treinador da equipa principal na última temporada.



Igual destino conheceu Gilberto Andrade, que tinha regressado ao Boavista no início de 2024/25, após já ter coadjuvado a primeira passagem de Jorge Simão pelo emblema do Bessa, e assegurou a transição interina de Cristiano Bacci para Lito Vidigal na derrota frente ao Estoril Praia (1-2), em 9 de fevereiro, na Amoreira, para a 21.ª ronda da I Liga.



Lito Vidigal reestreou-se pelo Boavista com um desaire na receção ao Estrela da Amadora (0-1), na sexta-feira, na abertura da 22.ª jornada, utilizando quatro dos 10 reforços oficializados depois do fecho do mercado de inverno e da resolução do impedimento de inscrição de novos jogadores imposto pela FIFA ao clube nas últimas cinco janelas de transferências, devido a dívidas.