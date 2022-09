Diretor do Arouca classifica de “lamentável” situação no estádio municipal

O emblema arouquense e a autarquia não se entenderam sobre a utilização do parque de estacionamento do estádio municipal na ‘Feira das Colheitas’, uma das mais emblemáticas festas do concelho, levando o clube a fechar com cadeado os portões do estádio e obrigando a Câmara a chamar a GNR para desbloquear a situação.



“Nunca nos passou pela cabeça chegarmos a este tipo de situações, é lamentável a atitude que a Câmara teve. Depois, fomos obrigados a dar essa resposta. Em vez de remarmos todos para o mesmo lado, há pessoas que têm outra forma de estar na vida", disse o dirigente à margem de World Scouting Congress, que se realiza no Porto.



Joel Pinho foi adiantando que o comunicado emitido pelo clube, na quarta-feira, “explica bem” o que se passou, e ainda acredita numa solução para o diferendo existente.



“A solução só não existe se uma das partes não quiser. O Arouca quer sempre fazer parte da solução, dignificar o concelho e região e continuar a trabalhar da mesma forma que tem vindo a trabalhar. Temos de esperar que as pessoas que estão na autarquia tenham essa sensibilidade e percebam a importância do trabalho cívico de promoção da terra que fazemos", concluiu o diretor-geral.



Já o treinador da equipa, Armando Evangelista, que também participou no World Scouting Congress, não se quis alongar em comentário sobre a situação, mas garantiu que o incidente “não alterou o trabalho da equipa”.



“Prefiro concentrar-me em questões desportivas e deixar as questões políticas para quem está mais habilitado e informado. A parte política não é um tema que me seduza. O nosso trabalho de ontem foi o normal e não foi preciso alterar nada em função do que aconteceu”, disse o treinador.