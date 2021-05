Diretor executivo Rui Casaca deixa Sporting de Braga

Segundo a nota no sítio oficial dos "arsenalistas", o antigo jogador, que se notabilizou no Rio Ave e no Boavista nas décadas de 80 e 90, deixa o clube "por motivos de ordem pessoal com efeito imediato".



Rui Casaca, de 61 anos, comunicou esta decisão logo no arranque da temporada 2020/21, que terminou recentemente com a conquista pelos bracarenses da Taça de Portugal (2-0 ao Benfica), com efeito a partir do final da época.



Os responsáveis bracarenses agradecem a Rui Casaca, "ao longo de mais de 13 anos um elemento fundamental na estrutura diretiva do futebol profissional", a "total dedicação, profissionalismo e superação ao serviço" do clube.



O sucessor de Rui Casaca na estrutura dos minhotos será anunciado em tempo oportuno, finaliza a nota.