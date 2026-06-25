Djibril Soumaré deixa Sporting de Braga para o Stoke City por 3,9 milhões

Além desse valor amealhado pela cedência a título definitivo do jogador, os bracarenses mantêm 20 por cento da mais-valia sobre uma potencial futura transferência.



Djibril Soumaré, de 23 anos, chegou a Braga em 2021/22 para a equipa júnior e, na época seguinte, alinhou pelos sub-23. Em 2023/24, jogou sobretudo na equipa B, tendo também participado em duas partidas pela equipa principal.



Nas duas últimas temporadas, esteve emprestado ao Sheffield United, também do ‘Championship’, e ao Nacional, terminando agora a sua ligação ao Sporting de Braga após cinco épocas, contando com os empréstimos.

