Futebol Nacional
Djibril Soumaré deixa Sporting de Braga para o Stoke City por 3,9 milhões
O médio senegalês Djibril Soumaré vai reforçar o Stoke City, que milita no segundo escalão do futebol inglês, recebendo o Sporting de Braga 3,9 milhões de euros pela transferência, informou hoje o clube minhoto da I Liga.
Além desse valor amealhado pela cedência a título definitivo do jogador, os bracarenses mantêm 20 por cento da mais-valia sobre uma potencial futura transferência.
Djibril Soumaré, de 23 anos, chegou a Braga em 2021/22 para a equipa júnior e, na época seguinte, alinhou pelos sub-23. Em 2023/24, jogou sobretudo na equipa B, tendo também participado em duas partidas pela equipa principal.
Nas duas últimas temporadas, esteve emprestado ao Sheffield United, também do ‘Championship’, e ao Nacional, terminando agora a sua ligação ao Sporting de Braga após cinco épocas, contando com os empréstimos.
Djibril Soumaré, de 23 anos, chegou a Braga em 2021/22 para a equipa júnior e, na época seguinte, alinhou pelos sub-23. Em 2023/24, jogou sobretudo na equipa B, tendo também participado em duas partidas pela equipa principal.
Nas duas últimas temporadas, esteve emprestado ao Sheffield United, também do ‘Championship’, e ao Nacional, terminando agora a sua ligação ao Sporting de Braga após cinco épocas, contando com os empréstimos.