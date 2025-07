Dolores Silva deixa Sporting de Braga

“Cento e setenta e nove jogos, muitas memórias e um legado de referência”, pode ler-se no comunicado publicado pelos bracarenses.



A 175 vezes internacional por Portugal despede-se, assim, do emblema em que jogou mais tempo, com 179 jogos e 26 golos marcados, entre uma primeira passagem, em 2017/18, e as últimas seis temporadas, conquistando uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.



Segundo a própria, em vídeos publicados pelo clube nas redes sociais, este tempo foi de “muita dedicação e muita aprendizagem”, torcendo para que o Braga possa “desfrutar da Liga dos Campeões e ser Braga”.



“Senti-me em casa assim que entrei aqui. É o meu clube e tive a honra de o capitanear”, declarou.



Segundo o Sporting de Braga, a médio vai “abraçar um novo desafio profissional”, sem mais detalhes quanto ao futuro da jogadora que alinhou nos três jogos de Portugal no Euro2025.



Dolores, capitã da seleção portuguesa, esteve em três Europeus e no Mundial2023, tendo passado por Atlético de Madrid, 1.º de Dezembro, Duisburgo e USV Jena.