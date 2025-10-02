Domingo de `clássicos` na I Liga

A ronda promete ser uma das mais frenéticas da edição 2025/26 do campeonato, juntando no domingo e com pouco horas de diferença FC Porto e Benfica no Estádio do Dragão, já depois de Sporting e Sporting de Braga medirem forças em Alvalade.



Cem por cento vitorioso com o técnico Francesco Farioli, os ‘dragões’ entram na jornada na liderança, com três pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, e voltam a ter cedo na prova novo teste de ‘fogo’, agora na receção ao instável Benfica, depois de terem passado com ‘20 valores’ pelo recinto 'leonino', quando derrotaram o bicampeão por 2-1, no final de agosto.



O FC Porto entrou em força na I Liga, enquanto os ‘encarnados’, que seguem a quatro pontos do primeiro lugar, vivem um momento complicado, com eleições à porta, adeptos divididos e já com uma mudança na equipa técnica, com José Mourinho a render o ‘mal amado’ Bruno Lage.



Depois do regresso a Stamford Bridge, na derrota por 1-0 com o Chelsea para a Liga dos Campeões, Mourinho continua a revisitar o seu passado, desta vez visitando os 'dragões', pelos quais conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, além de dois campeonatos nacionais.



Além das habituais contas para a I Liga, caso vença, Farioli iguala o segundo melhor arranque de sempre do FC Porto na competição, o melhor no século XXI, ‘imitando’ as oito vitórias seguidas de Jesualdo Ferreira em 2007/08.



Todos os fatores apontam o favoritismo ao FC Porto, incluindo o registo de oito golos marcados e nenhum sofrido em casa, embora os lisboetas entrem em campo com mais dois dias de descanso devido ao compromisso dos portistas com o Estrela Vermelha na fase de liga da Liga Europa.



Do lado do Benfica, um desaire promete aquecer ainda mais os ânimos para os lados da Luz, enquanto um triunfo no Dragão pode ser o ‘antídoto’ que Mourinho precisa para acalmar as hostes e renovar a confiança dos jogadores ‘encarnados’.



O FC Porto-Benfica fecha a ronda, pouco depois de Sporting e Sporting de Braga medirem forças em Alvalade, com os bicampeões nacionais a tentarem a quarta vitória seguida na I Liga perante uma equipa minhota em crise e com o espanhol Carlos Vicens a tentar fugir ao despedimento.



A equipa de Rui Borges chega a Alvalade após um desaire em Nápoles (2-1), para a ‘Champions’, numa partida em que se deu ao ‘luxo’ de poupar Francisco Trincão, a sua melhor unidade nesta fase, em toda a segunda parte, e também outras figuras importantes como Luís Suarez e Pedro Gonçalves, os dois melhores marcadores, que também só atuaram metade da partida.



Com menos um dia de descanso por causa da Liga Europa, os minhotos, sétimos classificados, com nove pontos, chegam a Lisboa com um registo de cinco jogos seguidos sem vencer na I Liga, incluindo duas derrotas caseiras, a última perante o Nacional (1-0).



Vicens, antigo adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, joga mesmo em Alvalade o 'tudo ou nada', com um desaire a anunciar um adeus prematuro ao futebol português, enquanto um triunfo tem tudo para lhe conceder novo fôlego no cargo.



A ronda arranca na sexta-feira com o Casa Pia-Estoril Praia e, no sábado, será a vez de João Nuno viver sua primeira experiência como técnico na I Liga no comando do Estrela da Amadora, numa difícil visita ao campo do Gil Vicente, quinto classificado.



Também no sábado, o surpreendente Moreirense, que segue na quarta posição, com 15 pontos, apenas abaixo dos três 'grandes', vai à Madeira deforntar o Nacional, sendo que, em caso de triunfo, até pode terminar a ronda no último lugar do pódio, caso o Benfica saia derrotado do Estádio do Dragão.



Programa da 8.ª jornada



Sexta-feira

Casa Pia - Estoril Praia, 20:15



Sábado

Nacional - Moreirense, 15:30

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15:30

AVS - Alverca - Sábado 18:00

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 20:30



Domingo

Arouca - Famalicão, 15:30

Rio Ave - Tondela, 17:30

Sporting - Sporting de Braga, 19:15

FC Porto - Benfica, 21:15