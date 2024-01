Domingos Quina é reforço do Vizela

O jogador, de 24 anos, fez a formação no Benfica, mas cedo se mudou para Inglaterra, deixando os iniciados dos encarnados para ingressar no Chelsea.Depois disso, passou ainda por West Ham, Watford, Fulham, Barnsley e Rotherham, em Inglaterra, Granada e Elche, em Espanha, antes de chegar à Udinese.Domingos Quina representou ainda as seleções jovens de Portugal, tendo sido campeão da Europa nos escalões de sub-17 e sub-19.O jogador, que nasceu em Bissau, já vai estar esta terça-feira ao serviço do treinador Rubén de la Barrera no treino do Vizela.”, referiu ao sítio do clube.