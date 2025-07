E. Amadora contrata médio Robinho

Robson Lucas Oliveira Botelho, conhecido no mundo do futebol pela sua alcunha Robinho, tem 22 anos e passou toda a carreira até ao momento no Volta Redonda, do segundo escalão brasileiro, após conquistar a terceira divisão na última época.



“Conhecido pela garra, determinação e criatividade em campo, Robinho promete acrescentar qualidade ao meio-campo da nossa equipa, reforçando a aposta na construção de um plantel competitivo”, afirmaram os tricolores, em comunicado.



É o 14.º reforço da turma da Reboleira, após os guarda-redes Renan Ribeiro, David Grilo e Diogo Pinto, os defesas Jefferson Encada, Sidny Cabral, Bernardo Schappo, Atanas Chernev, Luan Patrick e Ni Rodrigues e os avançados Abraham Marcus, João Resende, Alan Godoy e Jorge Meireles.



Por outro lado, saíram do clube os guarda-redes João Costa, Francisco Meixedo e Marko Gudzulic, os defesas Diogo Travassos e Juan Mina, os médios Manuel Keliano, Léo Cordeiro e Leonel Bucca e os avançados Tiago Mamede, Gerson Sousa, Chico Banza e Ronaldo Tavares.



O Estrela da Amadora, que concluiu a última época no 15.º posto, com 29 pontos, inicia a I Liga 2025/26 no reduto do Estoril Praia, no fim de semana de 9 e 10 de agosto.