E. Amadora contrata Resende e Meireles

Através do sítio oficial na Internet, os tricolores detalharam que João Resende e Jorge Meireles assinaram contrato por três temporadas, até 2028.



Com formação dividida entre Vitória de Guimarães e Benfica, entre outros, João Resende, de 22 anos, venceu a UEFA Youth League ao serviço dos encarnados, em 2021/22.



Nas últimas duas épocas, esteve vinculado à União de Leiria, com um empréstimo à Académica pelo meio, tendo apontado três golos em 32 partidas pelos leirienses na derradeira temporada, na II Liga.



Já Jorge Meireles, de 21 anos, representou a equipa B do FC Porto na última época, com apenas 10 encontros e sem tentos apontados no escalão secundário.



Os amadorenses contam já com seis reforços para 2025/26, juntando-se estes dois avançados aos guarda-redes Renan Ribeiro (ex-Hartford Athletic, Estados Unidos) e Diogo Pinto (ex-Sporting), e aos defesas Sidny Cabral (ex-FC Viktoria Colónia, Alemanha) e Ni Rodrigues (ex-Vitória de Guimarães).



Por outro lado, os "estrelistas" viram sair o guarda-redes Francisco Meixedo, os defesas Juan Mina e Diogo Travassos, os médios Manuel Keliano, Léo Cordeiro e Leonel Bucca e o avançado Ronaldo Tavares.



O Estrela da Amadora somará a terceira participação seguida na I Liga portuguesa de futebol, após a 15.ª posição, com 29 pontos, obtida na derradeira temporada.