E. Amadora defronta Celtic no Algarve

O primeiro teste de preparação da equipa orientada pelo treinador José Faria será mesmo frente aos campeões escoceses, onde alinham os jogadores portugueses Paulo Bernardo e Jota, no dia 12 de julho, sem divulgação do local e da hora exata.



Segue-se um duelo com o também primodivisionário Estoril Praia, em 19 de julho, antes da ida para o Algarve, onde será realizado o habitual estágio de pré-época, entre os dias 21 e 26 de julho, com duas partidas de caráter particular agendadas.



Primeiro, no dia 23, o Estrela da Amadora encara o Lusitano de Évora, que subiu à Liga 3 após vencer o Campeonato de Portugal, equivalente ao quarto escalão, e fecha o estágio contra o Vitória de Guimarães, em 26, sendo tudo à porta fechada.



O Estrela da Amadora somará a terceira participação seguida na I Liga portuguesa de futebol, após a 15.ª posição, com 29 pontos, obtida na derradeira temporada.