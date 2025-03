E. Amadora destemido frente ao Sporting

”, frisou.Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, José Faria considerou que Rui Borges está a fazer “um excelente trabalho” no comando técnico dos "leões", com “muita competência”, tendo o mérito na adaptação às dificuldades encontradas.”, disse.Na primeira volta, os tricolores saíram goleados por 5-1 da casa verde e branca, com um "poker" de Viktor Gyökeres, ainda com Ruben Amorim no banco, mas José Faria rejeita olhar para um rival diferente, apesar da mudança.”, ressalvou o treinador.José Faria confirmou as ausências de Juan Mina, Amine e Tiago Mamede do duelo, para além de Diogo Travassos, por se encontrar emprestado pelo Sporting, tendo Nilton Varela de regresso às opções e os internacionais pelas seleções (Dramé, Keliano, Jovane Cabral e Chico Banza) em dúvida, pelas longas viagens efetuadas.”, explicou também o treinador de Matosinhos, de 38 anos.O Estrela da Amadora, 15.º colocado, com 23 pontos, recebe o líder Sporting, com 62, no sábado, às 18h00, no Estádio José Gomes, na Amadora, para a 27.ª jornada da I Liga de futebol, com a arbitragem de Gustavo Correia.