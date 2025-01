E. Amadora "devolve" Petterson Novaes ao Flamengo

”, escreveu o conjunto da Reboleira, em nota publicada nas redes sociais.Entretanto, Petterson Novaes já foi anunciado como novo jogador do Juventude, que terminou o Brasileirão em 15.º, com 45 pontos, três acima da zona de despromoção.Finda a primeira volta, o Estrela da Amadora é 13.º colocado da I Liga, com 16 pontos, e recebe no domingo, às 18h00, o Sporting de Braga, quarto, com 31, na 18.ª jornada.