E. Amadora joga a tranquilidade

A disputar os jogos em casa na Mata Real, o Rio Ave recebia, na tarde deste domingo, o Est. Amadora mas devido à chuva intensa, o relvado do reduto do Paços de Ferreira foi considerado inapto para a realização da partida.



Do lado da Amadora, a equipa está mais leve, um pouco mais descontraída na tabela classificativa e a última vitória muito contribuiu para isso.





Um triunfo esclarecedor na receção ao FC Porto permitiu ao treinador José Faria uma almofada um pouco maior na tabela e poderá, em Paços de Ferreira, dar um passo gigante rumo à manutenção.





Para tal, segundo o técnico português, o Estrela terá de abordar o jogo como "se fosse o mais importante da sua vida". "Não está nada garantido, temos que continuar a trabalhar de forma intensa, treino após treino e abordar o próximo jogo sempre como o mais importante das nossas vidas".





O facto do Rio Ave não poder jogar na sua casa é algo que do ponto de vista teórico poderá condicioná-los um pouco mas, mesmo que a partida fosse no nosso estádio, "encaramos o jogo como extremamente difícil", referiu em conferência de imprensa o treinador Petit.





Petit, por sua vez, admitiu viver um momento menos positivo e destacou a importância da atitude e do compromisso: "Também andei lá dentro e às vezes vai contagiando de uns para os outros. A equipa vai perdendo a confiança, as coisas não vão correndo bem, ficamos mais pressionados. Contra o Vitória, tínhamos que entrar bem e a equipa não conseguiu, entrou um pouco desligada, estes jogos são difíceis e esperamos que amanhã a possamos dar uma boa resposta. Não tem que ver com as alterações que possamos apresentar, mas sim com aquilo que é o compromisso, com a atitude. São detalhes importantes no jogo de futebol, a comunicação, isso tem que estar sempre presente".