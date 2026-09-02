Echeverri é reforço do Benfica por empréstimo do Manchester City
O médio ofensivo Claudio Echeverri é reforço do Benfica, com o argentino a chegar por empréstimo dos ingleses do Manchester City, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.
"O médio ofensivo argentino chega por empréstimo do Manchester City até ao final da temporada 2026/27, com o acordo a prever uma opção de compra", lê-se no sítio oficial do Benfica na Internet.
Echeverri, de 20 anos, foi contratado pela formação inglesa em janeiro de 2024, mas ficou por empréstimo no River Plate, clube no qual se destacou, até janeiro do ano seguinte, altura em que ingressou no City, mas foi pouco utilizado até ao final da época.
Na época passada, o médio acabou por ser emprestado, primeiro aos alemães do Bayer Leverkusen e depois aos espanhóis do Girona.
Sem espaço na formação comandada esta temporada por Enzo Maresca, o argentino é o oitavo reforço da formação orientada por Marco Silva, depois das contratações de Clément Lenglet, Gabriel Índio, Jakub Kaminski, Jhon Durán, Alessandro Circati, João Palhinha e Souffian El Karouani.