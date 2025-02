Edney Silva reforça defesa do Santa Clara

“Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara. Fui muito bem recebido por todos no clube. Venho com muita vontade de ajudar os meus companheiros neste grande desafio na minha carreira”, afirmou o atleta, em declarações reproduzidas pelo emblema insular.



Em comunicado, o Santa Clara revela que o lateral de 20 anos “já se encontra a trabalhar às ordens de Vasco Matos”.



Edney Silva encontrava-se ao serviço da equipa de sub-20 do Palmeiras. Além do clube paulista, cuja equipa principal é orientada pelo português Abel Ferreira, o novo reforço do conjunto açoriano passou pelos brasileiros do São Caetano e do Confiança nos escalões de formação.



Neste mercado de inverno, além de Edney Silva, o Santa Clara contratou o avançado Wendel Silva (emprestado pelo FC Porto), os extremos Gabriel Soto (ex-Sporting Cristal, Peru) e Matheusinho (ex-Criciúma, Brasil), tendo visto sair o guarda-redes Andrés Mehring (ex-Santa Fé, Colômbia), Bruno Almeida (emprestado ao Noah, Arménia) e Safira (que rumou ao Universidade Craiova, Roménia).



O Santa Clara, que recebe no sábado o Benfica, ocupa atualmente o quinto lugar da classificação, com 38 pontos.