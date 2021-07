Eduardo Quaresma chega ao Tondela emprestado pelo Sporting

"O defesa-central de 19 anos chega ao nosso clube proveniente do Sporting CP num empréstimo válido por uma temporada. Campeão nacional na época transata pelos 'verde e brancos' e presença assídua nas seleções jovens de Portugal", anuncia o Tondela na sua página oficial da internet.



Segundo a nota de imprensa, "Eduardo Quaresma assume, agora nos beirões, uma nova fase da carreira depois de 10 anos de leão ao peito" e, aos meios de comunicação do Tondela, o defesa admitiu estar "motivado".



"Estou muito feliz por estar num clube como o Tondela. Sinto-me motivado por estar aqui, até porque tenho família perto, já conheço minimamente a cidade e por isso estou preparado para sair da minha zona de conforto e continuar a evoluir. Acredito que estou no clube ideal para crescer", disse.



Eduardo Quaresma junta-se a Manu Hernando, Daniel dos Anjos e Tiago Dantas e ainda a jogadores que transitam da última época, como Bebeto, Jota, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Jaquité, Pedro Augusto, João Pedro e Telmo Arcanjo.



Também continuam no plantel os guarda-redes Joel Sousa, Babacar Niasse e Pedro Trigueira e os avançados Salvador Agra, Jhon Murillo, Tomislav Strkalj, Souley e Rafael Barbosa.