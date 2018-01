Eduardo recorda conquista da primeira Taça da Liga

Esta quarta-feira a partir das 20h45, em campo neutro “leões” e “dragões” encontram-se pela segunda vez em cinco partidas previstas esta época.



Na meia-final da taça da Liga lutam por um lugar na final de sábado frente ao Vitória de Setúbal.



Há 10 anos Eduardo, guarda-redes internacional português, que hoje atualmente é jogador do Chelsea, foi o herói dos sadinos numa equipa orientada por Carlos Carvalhal que venceu nas grandes penalidades frente ao Sporting a primeira edição da Taça da Liga no Estádio Algarve.



Eduardo esteve à conversa com o jornalista da Antena 1, David Carvalho, e recorda esses momentos que mudaram as carreiras de muitos jogadores.



Ainda hoje essa conquista continua a ser um dos momentos mais marcantes na já longa carreira deste guarda-redes de 35 anos.



Na altura, apesar dos problemas no Vitória de Setúbal o espírito de grupo falou mais forte.



Eduardo nesta entrevista à Antena 1 recorda a final de 2008, com saudade e um sorriso nos lábios, quando defendeu três grandes penalidades de Polga, Liedson e Izmailov.



Nesta entrevista à Antena 1 Eduardo olha para o clássico desta noite como um jogo que ninguém quer perder entre duas equipas muito fortes.