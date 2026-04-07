Futebol Nacional
Eficácia garante triunfo do Benfica B em Vizela
O Benfica B venceu no terreno do Vizela por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da II Liga marcado pela eficácia 'encarnada' na primeira parte e pela reação insuficiente da equipa da casa na segunda.
A formação lisboeta entrou praticamente a ganhar, inaugurando o marcador logo aos três minutos, por Francisco Neto, que concluiu com classe um lance de ataque rápido, picando a bola sobre o guarda-redes.
O Vizela tentou reagir, assumindo maior posse de bola e procurando explorar os corredores laterais, mas sem conseguir criar perigo efetivo junto da baliza adversária.
Apesar da iniciativa dos minhotos, foi o Benfica B a voltar a marcar, aos 27 minutos, com Jelani Trevisan a finalizar com tranquilidade no centro da área, após excelente jogada de Rodrigo Rêgo pela esquerda.
Até ao intervalo, os visitantes mostraram-se mais eficazes, enquanto o Vizela continuava a apostar em cruzamentos sem sucesso, tendo ainda visto Daniel Banjaqui acertar no poste.
Na segunda parte, a equipa da casa entrou mais pressionante e reduziu a desvantagem aos 53 minutos, por Heinz Mörschel, na conversão de uma grande penalidade.
O golo deu novo fôlego ao Vizela, que passou a dominar o jogo e a criar mais situações de perigo, esbarrando, porém, na organização defensiva encarnada e na boa exibição de Diogo Ferreira.
Nos minutos finais, o encontro ficou marcado pela intensidade e pelas expulsões de Ítalo Henrique e Bright Godwin, que deixaram o Vizela reduzido a nove jogadores. Ainda assim, os minhotos tentaram chegar ao empate até ao último lance, mas sem sucesso.
Com este resultado, o Benfica B sobe ao oitavo lugar, com 40 pontos, enquanto o Vizela mantém a quinta posição, com 44, desperdiçando a oportunidade de se aproximar dos lugares cimeiros.
Jogo disputado no Estádio Futebol Clube de Vizela, em Vizela.
Vizela – Benfica B, 1-2.
Ao intervalo: 0-2.
Marcadores:
0-1, Francisco Neto, 3 minutos.
0-2, Jelani Trevisan, 27.
1-2, Morschel, 53 (grande penalidade).
Equipas:
Vizela: Gomís, Luís Rocha, José Sampaio, Bright Godwin, Jójó (Damien Loppy, 46), Busnic, Morschel, Moha Moukhliss (Kitala, 87), Rodrigo Ramos (Ítalo Henrique, 59), Lacava, Fortuné (Rhyner, 46).
(Suplentes: Ruly García, Ítalo Henrique, Rhyner, Jota Gonçalves, Leverton, Bastunov, Ivanov, Damien Loppy, Kitala).
Treinador: Ronald Molina.
Benfica B: Diogo Ferreira, Banjaqui, Rui Silva, Gonçalo Oliveira, Martim Ferreira, Miguel Figueiredo (Tomás Cruz, 74), Diogo Prioste, Francisco Neto (Tiago Freitas, 64), Rodrigo Rego (Tiago Freitas, 80), Jelani Trevisan (Eduardo Fernandes, 80), Olívio Tomé (Peter Edokpolor, 64).
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Alexander Sandahl, Kevin Pinto, Tiago Parente, Tomás Cruz, Federico Coletta, Tiago Freitas, Eduardo Fernandes, Peter Edokpolor).
Treinador: Nélson Veríssimo.
Árbitro: Flávio Duarte.
Ação disciplinar: cartão amarelo para Gonçalo Oliveira (35), Martim Ferreira (49), Tiago Freitas (87), Banjaqui (90+11), Tomás Cruz (90+12).
Cartão vermelho direto para Ítalo Henrique (82), Bright Godwin (90+2).
Assistência: 1631 espetadores.
