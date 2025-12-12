El Ouazzani fratura quinto metatarso do pé direito e desfalca Sporting de Braga

O ponta de lança marroquino El Ouazzani fraturou o quinto metatarso do pé direito no jogo com o Nice, da Liga Europa de futebol, e vai parar nunca menos de dois meses, informou hoje o Sporting de Braga.

O clube minhoto detalhou que "o jogador será sujeito a intervenção cirúrgica e terá um tempo estimado de paragem nunca inferior a dois meses".

El Ouazzani foi titular do Sporting de Braga na partida da sexta jornada da Liga Europa, na quinta-feira, em França, que os `arsenalistas` venceram por 1-0, tendo sido substituído, aos 76 minutos, por Fran Navarro.

O avançado leva apenas dois golos marcados esta época, ambos no campeonato.

