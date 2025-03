Eleições do V. Setúbal com dois candidatos

O jornalista Francisco Alves Rito (lista A) e o engenheiro Fernando Belo (B) encabeçam as candidaturas que propõem governar o clube, que, em 2020, foi administrativamente relegado da I Liga de futebol ao Campeonato de Portugal e compete agora na 2.ª divisão distrital da Associação de Setúbal.



A apresentação das candidaturas foi feita depois de no passado mês de novembro nenhuma lista se ter apresentado a eleições, sendo o clube desde aí liderado por uma Comissão de Gestão encabeçada por Carlos Silva, que presidiu o Vitória entre dezembro de 2020 e novembro de 2024.



Depois de os sócios do clube terem no passado dia 23 de dezembro aprovado a venda de duas parcelas (topos norte e sul do estádio) do Bonfim em Assembleia Geral, ambos os candidatos tencionam cumprir o projeto que permite assegurar o cumprimento do plano de recuperação (PIRE) aprovado pelos credores do clube em outubro de 2024.



Francisco Alves Rito, 52 anos, quer dar condições para que o projeto imobiliário do Complexo Desportivo do Bonfim, que permite a viabilização e saneamento do clube, seja concretizado, prometendo defender a posição do clube e, em caso de necessidade, encontrar alternativas.



“Pretendemos que o Vitória seja um cumpridor exemplar das obrigações que assumiu no âmbito deste contrato. Pretendemos, igualmente, ser uns acérrimos defensores dos direitos do Vitória nesse mesmo contrato, garantindo sempre alternativas nas várias fases deste processo em caso de incumprimento por parte do investidor”, vincou.



Cumprir os compromissos



A lista B é encabeçada por Fernando Belo, 64 anos, que integrou no passado direções presididas por Manuel Aurélio Cruz, Jorge Goes e Fernando Oliveira, e, tal como o seu adversário nas eleições, quer cumprir os compromissos assumidos com o comprador dos lotes de terrenos do Bonfim.



“O projeto imobiliário, que os sócios aprovaram em 23 de dezembro, tem de ser respeitado por todos nós. A nossa lista cumprirá integralmente aquilo com que o Vitória se comprometeu. Se estiverem a cumprir colaboramos, obviamente defendendo os interesses do Vitória. Teremos que conseguir manter no estádio a ginástica e as modalidades que dependem do centro da cidade”, ressalvou.



Sócio do emblema setubalense há 54 anos, o líder da lista B revelou na conferência de imprensa de apresentação do programa eleitoral que tem nos últimos tempos vindo a trabalhar com o objetivo de encontrar soluções para o clube.



“Já vimos a trabalhar há alguns meses nestes 'dossiers' e temos parceiros para poder avançar. Não assinei um único documento, embora tivéssemos à frente pessoas que tinham capacidade de assinar, e eu podia ter assinado como candidato, mas não quis. Temos os contactos todos abertos e seguros para conversar caso sejamos eleitos pelos associados”, disse.



Os sócios do Vitória de Setúbal, clube que segue no primeiro lugar do campeonato da 2.ª divisão distrital da Associação de Setúbal, vão escolher os dirigentes que vão preencher os lugares da Mesa da Assembleia Geral, Direção, Conselho Vitoriano e Conselho Fiscal e Disciplinar, entre as 10h00 e as 22h00 de sexta-feira, no pavilhão Antoine Velge.