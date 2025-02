Eleições FPF: Pedro Proença com apoio reiterado de 13 Associações

A reunião serviu para promover a discussão de propostas estruturantes do futebol português, tais como o modelo de apoio às infraestruturas e à orgânica das associações, "assegurando capacidade gestão (na arbitragem e na disciplina, na direção técnica e em projetos específicos); ou a garantia de sustentabilidade financeira, em particular, através do acesso a uma central de compras (reduzir custos com seguros, relvados, material desportivo, policiamento, ou demais sinergias com a FPF)".



Por outro lado, a candidatura de Pedro Proença pretende envolver as associações "em várias matérias decisivas". Seja na discussão dos "modelos de distribuição das receitas das apostas desportivas e da centralização dos direitos audiovisuais; o novo modelo de arbitragem e aumento do número de árbitros; a revisão do financiamento dos torneios interassociações e do modelo de financiamento dos clubes; e, ainda, apostar numa nova ligação do futebol ao Desporto Escolar".



Pedro Proença e Nuno Lobo são os candidatos à presidência da FPF, na eleições de 14 de Fevereiro.