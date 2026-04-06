Futebol Nacional
Empate do Torreense abre caminho do pódio ao Vizela
O Torreense empatou na receção ao Leixões, 1-1, em duelo da 28.ª jornada da II Liga, e deixou o terceiro lugar ao alcance do Vizela.
Ismail Seydi até inaugurou o marcador, aos 55 minutos, mas o ex-Torreense Luccas Paraízo empatou a contenda, aos 63, impedindo, assim, que os 'azuis grená' ficassem a apenas dois pontos do Académico de Viseu, que ocupa a segunda posição.
Com este resultado, a equipa de Luís Tralhão soma 46 pontos, contudo, poderá ser ultrapassada pelo Vizela, que terá de vencer o Benfica B na terça-feira (18:00) para ascender ao pódio e, consequentemente, ao lugar de play-off. Já o Leixões é 12.º classificado, com 35 pontos.
Dany Jean desperdiçou, aos 27 minutos, a primeira grande oportunidade para a equipa da casa – valeu a rápida intervenção de Igor Stefanovic –, seguindo-se Stopira, pouco depois, com um cabeceamento a causar bastante perigo.
A abrir a etapa complementar, Ismail Seydi ainda falhou uma excelente ocasião quando já estava isolado, mas, volvidos poucos minutos, o extremo gaulês voltou a fugir aos defesas ‘leixonenses’ e não facilitou, ultrapassando Igor Stefanovic, que pouco podia fazer.
O golo sofrido acordou a formação de Carlos Fangueiro, que dificilmente poderia ter pedido maior acerto nas substituições: aos 61 minutos, o técnico colocou Luccas Paraízo em campo e dois minutos depois já o avançado ‘emendava’ com sucesso um remate distante de Salvador Agra.
A expulsão de Simãozinho, aos 86, devido a um corte imprudente, ainda reacendeu a esperança da formação de Torres Vedras, todavia, os intentos revelaram-se infrutíferos e o resultado não mais se alterou.
Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Torreense – Leixões, 1-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Ismail Seydi, 55 minutos.
1-1, Luccas Paraízo, 63.
Equipas:
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno, Stopira, Mohamed Ali-Diadié, Javi Vázquez, Léo Azevedo, João Costinha, Alejandro Alfaro (Pité, 87), Ismail Seydi (Kévin Zohi, 79), Dany Jean (André Simões, 79) e Musa Drammeh (Luis Quintero, 79).
(Suplentes: Unai Pérez, Danilo Ferreira, Arnau Casas, Brian Agbor, Pité, André Simões, Kévin Zohi, Luis Quintero e Adama Baradjia).
Treinador: Luís Tralhão.
- Leixões: Igor Stefanovic, Lourenço Henriques (Luccas Paraíso, 61), Semeu Commey, Hugo Faria (Miguel Sousa, 61), Paulinho Mota, Cláudio Araújo, Amadu Baldé, Simãozinho, Bica (Fernando Fonseca, 90), Salvador Agra (Rafael Barbosa, 80) e Ricardo Valente (Matheus Costa, 61)).
(Suplentes: Miguel Morro, Fernando Fonseca, Matheus Costa, Ângelo Neto, Miguel Sousa, Luccas Paraízo, Rafael Barbosa, Rúben Pina e Paulité).
Treinador: Carlos Fangueiro.
Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Semeu Commey (45), Léo Silva (65), Mohamed Ali-Diadié (77) e Miguel Sousa (90+1). Cartão vermelho direto para Simãozinho (86).
Assistência: 1.083 espetadores.
(Com Lusa)