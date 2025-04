Empate entre candidatos à subida

Os golos de Mörschel, para os minhotos, aos 11 minutos, e de João Lima, para os ribatejanos, aos 60, na conversão de uma grande penalidade, selaram um resultado que permite aos vizelenses manterem o segundo lugar, com 51 pontos, menos seis do que o líder Tondela, e à formação de Alverca continuar no terceiro posto, com 48, a cinco rondas do fim.



As equipas demonstraram ‘sentido de baliza’ na primeira parte, com os vizelenses a exibirem um futebol mais organizado e os ribatejanos a privilegiarem os passes longos para os alas Lucas Brenner e Andrezinho, autor do primeiro remate perigoso, defendido por Ruly, aos sete minutos.



Mais eficazes na resposta, os anfitriões chegaram à vantagem quatro minutos depois, com Vivaldo Semedo a cruzar da esquerda para o ‘coraçao’ da área, onde Mörschel apareceu solto a rematar de primeira para o fundo das redes, fora do alcance de João Bravim.



A equipa treinada por Vasco Botelho da Costa quase empatou aos 14 minutos, num cabeceamento ao poste de Miguel Pires, após pontapé de canto, mas as restantes oportunidades até ao intervalo pertenceram ao Vizela, através de Lebedenko, aos 23 e aos 32, e de Yannick Semedo, aos 34.



O Alverca beneficiou da postura ofensiva vizelense, mesmo em vantagem, para atacar com espaço e ser mais perigoso no primeiro quarto de hora da etapa complementar, fase em que o guardião dos minhotos, Ruly García, negou o golo a Eduardo Ageu, aos 51 minutos, e a Brenner Lucas, aos 56.



Nesse lance ao minuto 56, Brenner Lucas foi pisado por Lebedenko após o remate, circunstância que motivou o árbitro André Narciso a recorrer ao videoárbitro e a assinalar a grande penalidade convertida por João Lima.



Na última meia hora, o Vizela recuperou a iniciativa atacante dos primeiros 45 minutos e ameaçou o golo em remates de Mörschel, aos 62, de Natanael Ntolla, aos 74, e de Diogo Nascimento, aos 90+1, mas sem pontaria ‘afinada’, antes de Andrezinho falhar ocasião flagrante para os ribatejanos, aos 90+6.







Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Vizela – Alverca, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Mörschel, 11 minutos.



1-1, João Lima, 60 (grande penalidade).



Equipas:



- Vizela: Ruly García, Jójó, Anthony Correia, Jota Gonçalves, Lebedenko, Yannick Semedo (Schutte, 74), Diogo Nascimento, Mörschel, Damien Loppy (Prosper Obah, 65), Natanael Ntolla (Petrov, 90+1) e Vivaldo Semedo.



(Suplentes: Morro, João Reis, Tol, Busnic, Rodrigo Ramos, Schutte, Prosper Obah, Petrov e Milovanovic).



Treinador: Fábio Pereira.



- Alverca: João Bravim, David Bruno (Diogo Martins, 71), Fernando Varela, Sema Velázquez, Nkanyiso Shinga, Eduardo Ageu, Pedro Bicalho (Ricardo Dias, 85), Miguel Pires, Brenner Lucas (Reinaldo Satorno, 80), Andrezinho e João Lima.



(Suplentes: Pedro Silva, Thauan Lara, Iago Mendonça, Ricardo Dias, Diogo Martins, Rafael Conceição, Reinaldo Satorno, André Bukia e Caio Rosa).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Brenner Lucas (45+1), Jójó (47), Lebedenko (59), Pedro Bicalho (65) e Vivaldo Semedo (90+4).



Assistência: 3.229 espetadores.