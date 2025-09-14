Empate entre Chaves e Feirense

O Feirense chegou à vantagem aos 35 minutos, com um cabeceamento certeiro do capitão Leandro Antunes, que se estreou a marcar no campeonato. O empate surgiu já na segunda parte, aos 75, na sequência de uma grande penalidade a favor do Desportivo de Chaves, cobrada por Roberto.



A partida começou equilibrada, com ambas as equipas à procura do caminho para a respetiva baliza adversária, sobretudo pelas alas.



O Desportivo de Chaves acabou por se destacar pela insistência, tendo mesmo inaugurado o marcador, aos 22 minutos, mas o golo foi invalidado por posição irregular de Roberto no momento do passe.



Acabou por ser o Feirense a chegar à vantagem, já aos 35 minutos: na sequência de um cruzamento exímio de Miguel Correia à direita da área, o capitão dos ‘fogaceiros’, Leandro Antunes, desmarcou-se da defesa transmontana, apareceu ao segundo poste e cabeceou a contar (0-1).



A etapa complementar ficou marcada por várias paragens, muitas faltas e disputa de bola. Enquanto o Feirense procurou segurar a vantagem no marcador, o Desportivo de Chaves tentou chegar ao empate, ainda que tenha pecado nas decisões e finalizações.



Os transmontanos acabaram por chegar ao à igualdade aos 75 minutos, na sequência de uma grande penalidade irrepreensivelmente cobrada por Roberto (1-1).



Com este empate, o Desportivo de Chaves ocupa, agora, a sétima posição da tabela, com sete pontos. O Feirense, por sua vez, desceu ao quinto posto e soma oito pontos.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Feirense, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Leandro Antunes, 35 minutos.



1-1, Roberto, 75 (grande penalidade).



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Tiago Simões, Bruno Rodrigues, Zach, Tiago Almeida (Carraça, 46), Pelágio, Ktatau (João Teixeira, 59), Kusso (Kiko, 76), Robyn Esajas (Henrique Pereira, 76), Roberto e Reinaldo (Milovanovic, 76).



(Suplentes: Marko, Kiko, Pedro Pinho, Milovanovic, Carraça, Henrique Pereira, Gabi, João Silva e João Teixeira).



Treinador: Filipe Martins.



- Feirense: Francisco Meixedo, Luiz Gustavo, Leal, Emanuel Moreira, Zé Ricardo, Tiago Ribeiro (Jonny Arriba, 80), Gabriel Costa, Doumbia (John, 65), Miguel Correia (Gui Meira, 80), Kirill Klimov (Basit, 89) e Leandro Antunes (Robyelyson Vilar, 89).



(Suplentes: Diego Suarez, Robyelyson Vilar, John, Jonny Arriba, João Oliveira, Pedro Silva, Ayoub Batas, Basit e Gui Meira).



Treinador: Ricardo Costa.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Reinaldo (25), Doumbia (33), Gabriel Costa (41), Miguel Correia (43), Leal (53), Emanuel Moreira (54), Robyn Esajas (61), Francisco Meixedo (90+1) e Pelágio (90+7).



Assistência: 1.515 espetadores.