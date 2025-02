Empate no dérbi manteve Tondela na liderança da II Liga

Marinelli, aos sete minutos, adiantou os viseenses no marcador, mas Pedro Maranhão, aos 63, empatou para o Tondela, resultado que permitiu aos ‘auriverdes’ isolarem-se no comando do campeonato.



Perante uma casa cheia no Fontelo, que registou a melhor assistência da época, os comandados de Sérgio Vieira entraram praticamente a ganhar, ao marcarem na primeira aproximação perigosa à área do Tondela. Paulinho cruzou na direita e Marinelli apareceu ao primeiro poste para desviar para o fundo das redes de Bernardo.



Até ao intervalo, o jogo entrou num período de maior equilíbrio, embora com o Tondela, em desvantagem no marcador, a procurar assumir as rédeas do encontro, mas sem criar situações de perigo para a baliza defendida por Bruno Brígido.



No segundo tempo, houve mais Tondela, e o volume de aproximações à área do Académico de Viseu acabaram por ser compensadas aos 63 minutos, com Tiago Manso a cruzar na direta para Pedro Maranhão, de cabeça, bater Bruno Brígido.



O Académico de Viseu só nos minutos finais da partida conseguiu criar algum perigo, com a melhor oportunidade a acontecer aos 80 minutos, quando Marquinho, com Bernardo já fora do lance, por pouco não conseguiu finalizar um cruzamento de André Clóvis.



Com este resultado o Tondela reassumiu a liderança, isolado, agora com 41 pontos, enquanto o Académico de Viseu terminou a jornada 23 no 10.º lugar, com 32 pontos.